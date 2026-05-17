Paris FC : le nouveau show d’Antoine Kombouaré face aux journalistes

Le Paris FC a terminé la saison 2025-2026 de la plus belle des manières en s’offrant le scalp du PSG, dimanche soir, à Jean-Bouin. Après la rencontre, Antoine Kombouaré a tenu à souligner l’état d’esprit de son groupe. Mais pas seulement. Questionné sur une possible rivalité naissante avec les champions d’Europe en titre (le Paris FC avait déjà éliminé le PSG en Coupe de France), l’ancien coach de Nantes s’en est amusé.

La suite après cette publicité

«Arrêtez avec ça. Il ne faut pas rêver, les mecs. Non, mais très honnêtement, pour moi, nous, on est des nains à côté du PSG. Je le dis avec mes mots à moi, mais c’est ça. Alors bien sûr qu’on est capables de gagner. Mais en face, ils vont être doubles champions d’Europe. Vous savez ce que c’est, ça ? C’est un truc incroyable. Là, je pense que la difficulté pour eux de se motiver pour ce match-là, c’est qu’ils ont tous la tête déjà à la finale. Il faut avoir été joueur professionnel pour le comprendre. Mais nous, il fallait qu’on mette le curseur très haut. Nous à 100 % et eux à 50 %, ça donne une victoire 2-1 mais s’ils sont à 100 %, il n’y a pas match». Du Kombouaré dans le texte.