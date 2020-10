Ligue des Champions : André Villas-Boas s'exprime après la défaite de l'OM dans les dernières minutes

L'Olympique de Marseille retrouvait la Ligue des Champions en ce mercredi soir. Comme le Paris Saint-Germain ce mardi et Rennes, les Olympiens n'ont pas réussi à l'emporter en Grèce. Pire encore, ils ont encaissé un but dans les ultimes instants de la rencontre par Koka sur un centre de Mathieu Valbuena (90e+1). Après la rencontre, André Villas-Boas s'est arrêté exprimer sa déception au micro de RMC Sport.

« C'est vrai que ça finit très mal pour nous. C'est dommage pour le contrôle de Jordan (sur le but grec, ndlr). Ils ont eu cette occasion qui nous a tuée à la dernière minute. Ce sont les détails de la Ligue des Champions, c'est aussi l'expérience. Normalement, le match doit se finir et un point doit aller à Marseille. On doit accepter. Ils ont gagné le deuxième ballon sur le but », a commencé par expliquer le Portugais.

André Villas-Boas était un brin déçu

Toutefois, AVB a regretté les occasions de ses ouailles et notamment celle de Dario Benedetto, qui a buté sur José Sà au début de la seconde période : « on a eu un peu d'occasions en première mi-temps et au début de la deuxième mi-temps. On a eu pas mal d'opportunités. C'était un match qui allait se jouer sur des détails. Les équipes ont été bonnes défensivement, il n'y a pas eu de grosses occasions pour les deux équipes. En fin de match, on les a pressé un peu plus haut. Normalement, c'est un ballon que tu gagnes, ce sont des détails », a-t-il ainsi poursuivi. Un brin déçu, André Villas-Boas ne s'est pas dit inquiet par le mutisme de son attaque et a expliqué qu'il était maintenant tourné vers la prochaine échéance de son club, à savoir le FC Lorient ce samedi à 17h00 en Ligue 1.

Mais après, il faudra directement basculer sur une nouvelle rencontre de Ligue des Champions, cette fois à l'Orange Vélodrome, contre l'ogre du groupe, Manchester City, qui a disposé du FC Porto durant cette soirée (3-1) Et il faudra tenter de faire le job, comme l'a expliqué le coach portugais sur Téléfoot : «on se retrouve avec zéro point avec Porto, on va devoir aller chercher quelque chose dans les autres matches, contre Porto particulièrement. On va voir contre City, c'est le plus difficile évidemment, mais on doit faire notre travail.» Une réaction est donc attendue la semaine prochaine.