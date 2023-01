Mercato PSG : Milan Škriniar a déjà signé son contrat avec Paris !

La suite après cette publicité

Milan Škriniar au PSG, c’est fait ! Du moins presque fait. Le défenseur slovaque a signé un pré-contrat avec le Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, selon les informations des journalistes italiens Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano. Un accord qui débutera le 1er juillet 2023. Le roc slovaque est donc attendu officiellement dès le mois de juin au Parc des Princes, si la direction parisienne ne parvient pas à trouver un accord avec l’Inter Milan cet hiver. En effet, le PSG veut toujours faire venir le Slovaque avant mardi soir, date limite du mercato. Les négociations se poursuivent activement avec les Nerazzurri en espérant pouvoir se serrer la main dans les prochaines heures pour une vente immédiate. Dans le cas contraire, Škriniar terminera la saison à Milan avant de poser ses bagages dans la Ville Lumière d’ici six mois.

Pour rappel, selon nos informations, un club anglais s’était immiscé dans le tumultueux dossier menant au défenseur central de l’Inter Milan, dont le contrat expirera le 30 juin prochain en Lombardie. La situation contractuelle de l’international slovaque (54 sélections) a attisé logiquement les convoitises ces dernières semaines, surtout depuis que son agent a confirmé qu’il n’allait pas prolonger son séjour à Milan.. Mais le choix définitif du jour se portera donc bien sur le Paris Saint-Germain.

Première offre de 10 millions rejetée !

Toujours d’après les médias italiens, une première offre de 10 millions d’euros a été envoyée à l’Inter Milan dans les dernières heures, mais les Nerazzurri l’ont fermement rejetée, la jugeant beaucoup trop basse. Les pensionnaires du stade Giuseppe Meazza souhaitent que le PSG double ce montant afin de finaliser le transfert de Škriniar en janvier. Pas de promotion : les Milanais persistent et demandent 20 millions d’euros pour une vente immédiate. Le PSG fait encore pression pour conclure l’affaire dès maintenant et Nasser Al Khelaïfi a pris le dossier en main.

Pendant ce temps, dans les coulisses de la direction de Giuseppe Marotta, les Nerazzurri cherchent déjà le successeur de Škriniar. Les premiers noms mentionnés sont ceux de Tiago Djalo de Lille, également convoité par Newcastle selon nos informations, de Chris Smalling, en fin de contrat à l’AS Roma et de Victor Lindelöf de Manchester United. Cependant, le Portugais et l’Anglais ne sont pas à vendre en ce mois de janvier, tandis que le Suédois ne pourrait partir qu’en prêt, formule privilégiée par l’Inter. Plus que jamais, le dossier Škriniar touche à sa fin.