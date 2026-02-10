Menu Rechercher
Michele Kang veut racheter un club en Espagne

Par Matthieu Margueritte
Michele Kang @Maxppp

Figure majeure du football féminin, Michele Kang compterait agrandir sa galaxie de clubs. Patronne de l’OL Lyonnes, mais aussi du Washington Spirit et du London City Lionesses, la dirigeante américaine de 66 ans aurait des vues sur deux clubs en Espagne.

Mundo Deportivo assure en effet que Kang pourrait racheter l’équipe féminine de Valence (2e division) ou de Levante (dernière de 1ère division). Les deux formations sont en difficulté sportivement et connaissent des soucis financiers à cause de manque d’investissement. De quoi permettre à Kang d’en racheter une des deux sans trop se ruiner.

