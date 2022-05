OM : saison terminée pour Dimitri Payet !

La suite après cette publicité

Terrible coup dur. Dimitri Payet (35 ans), sorti sur blessure à la demi-heure de jeu lors de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence ce jeudi contre Feyenoord (0-0), souffre d'une blessure musculaire au mollet, comme l'indiquent les examens réalisés ce vendredi par l'Olympique de Marseille.

Et le verdict est sans appel, le n° 10 phocéen ne pourra plus rejouer cette saison. «Dimitri Payet a été victime d’une lésion musculaire du mollet bilantée par les examens habituels de référence. Les soins ont d'ores et déjà démarré mais la récupération totale n'arrivera qu'après la fin du championnat», peut-on lire sur le communiqué officiel publié par les Ciel-et-Blanc ce samedi matin.

Une absence de taille dans le money-time

Une énorme tuile pour Jorge Sampaoli et ses hommes tant le Réunionnais est au cœur du système olympien cette saison. Son influence dans le jeu et son poids statistique (12 réalisations et 9 passes décisives en 31 apparitions en Ligue 1) sont indéniables. «C'est notre meneur de jeu, notre leader technique mais sans lui, on peut aussi gagner des matchs. Il y a beaucoup de bons joueurs dans l'équipe. Mais c'est le meilleur de l'équipe, donc c'est différent quand il n'est pas là. On a montré plusieurs fois cette saison qu'on pouvait quand même faire de bons résultats», a d'ailleurs reconnu William Saliba, présent en conférence de presse.

C'est donc sans sa principale référence offensive que l'OM s'avance dans le sprint final du championnat, avec trois matches capitaux à bien négocier (déplacements à Lorient et Rennes, réception de Strasbourg) pour conserver sa deuxième place au classement, synonyme de qualification directe pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.