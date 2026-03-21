Thiago Pitarch a tranché entre l’Espagne et le Maroc

Thiago Pitarch commence à faire son trou au Real Madrid. Titulaire lors des trois derniers matchs de Liga et surtout lors de la double confrontation contre Manchester City en Ligue des Champions, le jeune milieu de terrain a marqué des points. Certains s’attendaient même à le voir convoquer en équipe d’Espagne Espoirs mais ce sont finalement les U19 qui l’ont appelé. Paco Gallardo, le sélectionneur l’a déjà convoqué par le passé, alors qu’il est également courtisé par le Maroc. Cette convocation et surtout la déclaration de Luis de la Fuente ce vendredi semblent lui dessiner un horizon vers la Roja.

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«C’est un cas similaire à celui de Mosquera (qui possède la double nationalité colombienne et espagnole, ndlr). La bonne nouvelle, c’est que Thiago souhaite jouer pour l’Espagne. Il est très attaché à l’équipe nationale, comme pour d’autres joueurs, et ça nous fait très plaisir. Nous respectons pleinement quiconque en décide autrement et préfère jouer pour un autre pays, et nous lui souhaiterons le meilleur, mais je suis très heureux que Thiago ait choisi de porter notre maillot», assure le sélectionneur des A en conférence de presse. La messe semble dîte.