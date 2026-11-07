Auxerre : Cameron Archer, le nouveau serial buteur qui fait oublier Sinayoko

Après le départ de Lassine Sinayoko, l’AJ Auxerre pouvait s’interroger sur sa capacité à retrouver un joueur aussi décisif devant les buts. Mais le club bourguignon semble avoir trouvé son successeur avec Cameron Archer. Buteur dès son premier match, lors de la 3e journée face à l’OL, l’ancien joueur d’Aston Villa a fait également trembler les filets contre Nice, Brest, Rennes et Le Mans. Même lors de la lourde défaite concédée par l’AJA face à Strasbourg (5-1), dimanche après-midi, Archer a réussi à s’illustrer. Avec six réalisations, tous dans le jeu, en 613 minutes disputées, il porte déjà une grande partie des espoirs offensifs de cet AJA, engagé dans la course au maintien.

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Prêté par Southampton le dernier jour du mercato d’été, sans option d’achat, l’avant-centre âgé de 24 ans a rapidement convaincu son nouvel entraîneur. Will Still, qui l’avait dirigé chez les Saints, ne cache pas sa satisfaction. « Je ne suis pas du tout surpris. C’est pour ça qu’on l’a fait venir. On voit aussi la confiance qu’a l’équipe quand il est sur le terrain et sa structure. Tu sais que tu peux lui donner le ballon et qu’il ne va pas le perdre. Qu’il a cette capacité à prendre la profondeur. Et qu’il n’a pas besoin de 56 occasions pour marquer », expliquait le récemment technicien belge.

Une adaptation express

Formé à Aston Villa, Archer n’a jamais véritablement réussi à s’imposer en Angleterre, malgré plusieurs passages remarqués en Championship, notamment à Middlesbrough (2022/2023, 11 buts en 23 matchs). Son arrivée à Auxerre lui offre ainsi une nouvelle opportunité de s’affirmer au plus haut niveau. Le natif de Walsall semble déjà apprécier son nouvel environnement. « Je me sens vraiment bien, je suis content d’être ici. La Ligue 1 propose un style de jeu différent de celui du foot anglais. C’est très direct, ce qui me convient parfaitement », confiait-il à L’Yonne-Républicaine début octobre, lui qui s’est facilement intégré à l’effectif, aidé par Danny Namaso et Axel Tuanzebe sur et en dehors des pelouses.

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Si les performances de l’ex-international U21 anglais (11 sélections) constituent une vraie éclaircie, l’AJ Auxerre reste néanmoins confrontée à une situation collective plus délicate. Actuellement 13e, les pensionnaires de l’Abbé-Deschamps peinent encore à trouver une régularité dans leurs résultats, malgré l’efficacité de l’avant-centre anglais. Une situation qui rappelle celle de Lassine Sinayoko, la saison passée, leader offensif d’un Auxerre en lutte toute la saison pour rester dans l’élite. Ce samedi (17h15), les retrouvailles avec le joueur du Paris FC, actuel meilleur buteur (8) devant Lepaul (7) et Archer (6), auront une saveur particulière. Une occasion pour Cameron Archer de confirmer qu’il est bien le nouveau patron de cet Auxerre, face à celui dont il semble progressivement prendre la succession.