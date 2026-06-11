Coupe du Monde
CdM 2026 : la présence de Donald Trump au premier match des États-Unis pas encore assurée
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@Maxppp
Ce vendredi, à Los Angeles, pour le premier match des USA au Mondial 2026 face au Paraguay, il y aura du beau monde en tribunes. En effet, Marco Rubio, secrétaire d’État américain, sera présent, tout comme la ministre des Transports, Sean Duffy, et le ministre de la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin.
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Rubio serait d’ailleurs en compagnie du président paraguayen, Santiago Peña. De son côté, Donald Trump, le président états-unien, a confirmé son intention d’assister à la compétition après avoir échangé avec l’AFP. « J’irai, j’irai » a-t-il indiqué, sans préciser quelles rencontres il comptait suivre pendant le tournoi international, également organisé au Canada et au Mexique.
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