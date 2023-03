Portugal : Roberto Martinez explique la convocation de Cristiano Ronaldo

Après son départ de la Belgique, Roberto Martinez a pris la tête du Portugal. Le sélectionneur dévoilait hier sa première liste depuis son intronisation et il a fait appel à quelques vétérans comme Rui Patricio, Pepe et surtout Cristiano Ronaldo. Un choix qui n’a rien de surprenant mais la star de la Seleçao sort d’un Mondial compliqué où il a fini par perdre sa place. En plus de cela, l’attaquant joue dans un championnat mineur depuis sa signature à Al Nassr en Arabie Saoudite. Selon Martinez, tous ces arguments étaient loin d’être suffisants pour ne pas le convoquer.

«C’est un joueur qui peut apporter de l’expérience. Il est une figure très importante pour l’équipe. Je ne regarde pas l’âge mais d’autres aspects. Je pense que Cristiano a une opportunité d’aider l’équipe et de transmettre l’expérience de sa carrière. Ce stage est important pour les joueurs qui sont ici. Ils doivent montrer leur capacité d’engagement pour gagner les matchs et Cristiano est un grand compétiteur», a expliqué le nouveau sélectionneur en conférence de presse. Le Portugal entame sa campagne d’éliminatoires au prochain Euro par la réception du Liechtenstein le 23 mars, puis un déplacement au Luxembourg le 26.

