Le Bayern Munich n’a pas dit adieu au titre !

La crise était totale au Bayern Munich depuis quelques jours. Balayé par le Bayer Leverkusen (3-0), il y a deux semaines, le club allemand avait aussi perdu à Rome contre la Lazio en Ligue des Champions (1-0) avant de finalement accuser le coup une nouvelle fois en championnat contre Bochum (3-2). En ballotage défavorable sur la scène internationale et relégué à onze points du Bayer Leverkusen en championnat après la victoire hier du Werkself contre Mayence (2-1), le Bayern Munich recevait le RB Leipzig (5e) dans un contexte explosif. D’autant plus que le club avait acté ce mercredi le départ du coach Thomas Tuchel à l’issue de la saison.

La suite après cette publicité

Et avant le coup d’envoi de cette rencontre contre Leipzig, la tension entourait toujours Thomas Tuchel qui était irrité quand on lui demandait avant le match s’il pouvait partir plus tôt que prévu s’il n’arrivait pas à enrayer cette dynamique négative. «Nous avons publié mercredi un message commun selon lequel nous continuerons jusqu’à la fin de la saison, et vous m’interrogez sur le prochain scénario négatif ? « Avec cette décision, nous espérions éviter toutes les spéculations supplémentaires entourant chaque scénario. Nous n’y sommes pas parvenus, car nous sommes passés au scénario suivant juste avant la première minute du match» lâchait l’ancien coach du Paris Saint-Germain et de Chelsea agacé au micro de Sky Germany.

À lire

Bundesliga : grâce à un grand Harry Kane, le Bayern regagne enfin contre Leipzig

Le Bayern croit encore au titre

Malgré ce contexte explosif, le Bayern Munich prenait le jeu à son compte et réalisait un premier acte honnête malgré une belle solidité du RB Leipzig. Au retour des vestiaires, les Saxons haussaient le ton mais paradoxalement c’est Harry Kane qui trouvait la faille (56e). Mais les visiteurs continuaient de pousser jusqu’à l’égalisation de Benjamin Sesko (70e). Alors qu’un nouveau revers se présentait, Harry Kane surgissait en héros suite à un gros travail d’Eric-Maxim Choupo-Moting pour sortir le Rekordmeister de l’embarras (90e +1). Une victoire 2-1 et un retour à 8 points du Bayer Leverkusen qui n’ont pas guéri le club bavarois mais qui ont au moins eu le mérite d’offrir une réaction d’orgueil de la part des pensionnaires de l’Allianz Arena.

La suite après cette publicité

Loin d’être abandonné par ses joueurs comme l’a montré la rencontre, Thomas Tuchel a vu directement son capitaine Manuel Neuer le soutenir au coup de sifflet final : «c’est amer de n’avoir rien pu construire. Je suis aussi désolé pour le staff technique. Au final, nous avons merdé ensemble. Je pense qu’il ne faut pas toujours regarder le professeur quand on a des mauvaises notes. Cela donne une mauvaise image à nous tous, à l’équipe, aux joueurs, car nous n’avons pas réussi à réussir avec un entraîneur aussi fort. C’est aussi notre responsabilité lorsqu’un bon entraîneur est licencié. Nous voulons continuer le chemin de manière professionnelle jusqu’au bout.» La question Thomas Tuchel était au bord de toutes les lèvres et en zone mixte après le match, Jan-Christian Dreesen, CEO du Bayern Munich en disait plus sur les raisons de ce choix de se séparer du coach allemand : «nous avons constaté lors des derniers matchs que les choses ne fonctionnaient pas. C’est pourquoi nous avons décidé de nous séparer cet été. L’équipe est désormais tout aussi responsable que le staff technique.»

Le soulagement était en tout cas le mot d’ordre, à l’image des propos de Thomas Müller à la fin de la partie : «c’était une victoire pour nous tous. Nous sommes tous dans le même bateau. Ce n’était pas une période facile pour nous, après trois défaites en une semaine surtout contre Leipzig, un adversaire qui peut faire mal. Nous avons mieux joué en première mi-temps, mais nous n’avons pas été assez efficaces. Nous avons totalement dominé Leipzig en première mi-temps. Nous ne leur avons pas laissé leur chance. Même si nous avons eu un peu de chance de marquer tardivement, nous sommes heureux d’avoir gagné.» Des mots similaires à son coach Thomas Tuchel. Une question demeure désormais, est-ce que le Bayern Munich croit encore au titre en Bundesliga ? Pour le président Herbert Hainer, abdiquer est tout simplement impossible : «lorsque le FC Bayern perd trois fois de suite, nous devons tous nous remettre en question. Ce n’est pas notre ambition. Nous en tirerons les conséquences. Les attentes sont très élevées au FC Bayern. Il y a de la pression sur tout le monde, mais en fin de compte, c’est la formule du succès au FC Bayern : nous ne sommes jamais satisfaits. […] nous n’abandonnerons jamais.» La concurrence est prévenue, le Bayern Munich n’est pas mort.