Ricardo Carvalho juge les débuts des recrues de l'OM

La suite après cette publicité

Malgré les difficultés économiques et la crise liée à la pandémie de Covid-19, l'Olympique de Marseille a offert 5 renforts à André Villas-Boas et son staff pour cette nouvelle saison. Dans les colonnes de La Provence, Ricardo Carvalho, adjoint d'AVB, a évoqué en détail les débuts de chacune des recrues estivales. Le Portugais voit «une grosse marge de progression » chez Pape Gueye, milieu de terrain arrivé en provenance de Watford, qui «s’est très vite imposé sur le terrain et dans le vestiaire».

Avec Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, défenseur central comme lui, l'ancien international lusitanien (89 sélections, 5 réalisations) invite au dialogue et à la prudence. «Après, il faut jouer, être attentif, ne pas prendre trop de risques», a-t-il expliqué, soulignant ensuite l'expérience, la bonne humeur et la conscience professionnelle de Yuto Nagatomo. «Il fait très attention à lui», a-t-il expliqué.

Séduit par Cuisance et Luis Henrique

Impressionné par «la qualité technique, le pied gauche et l'intensité» chez Michaël Cuisance, arrivé dans les dernières heures sous forme de prêt en provenance du Bayern Munich, l'ancien Monégasque s'est ensuite plus longuement penché sur le gros investissement de l'OM sur ce mercato, le jeune attaquant brésilien Luis Henrique (18 ans), arrivé de Botafogo pour 8 M€ environ.

«Luis Henrique, c’est le potentiel. Il a du talent, il frappe bien et, en vitesse, il est très fort. Pour moi, c’est plutôt un ailier gauche qui peut rentrer à l’intérieur sur son pied droit. Il lui faudra du temps pour son adaptation, mais je pense qu’il s’adaptera très bien dès qu’il jouera. Il a des caractéristiques incroyables dans le un-contre-un. Il veut apprendre avec André aussi, c’est important», a-t-il confié au sujet de l'Auriverde. Tout l'OM espère que la prédiction sera prémonitoire.