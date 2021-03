Ligue 1 : la programmation TV de la 33e journée

La Ligue de Football Professionnel (LFP) vient d'officialiser la programmation TV de la 33e journée de Ligue 1 Uber Eats. L'étau se resserre sur le championnat de France. D'ici au 16 avril, entame de la 33e journée, avec un LOSC-Montpellier (Canal + Sport) en guise de mise en bouche, nul doute qu'il devrait se passer beaucoup de choses. Doublés par le PSG, les Dogues seront-ils toujours en position de dauphin ?

Le samedi 17 avril, à 17h, l'OM tentera de reprendre sa marche vers l'Europe, avec la réception de Lorient, promu qui lutte pour le maintien (Canal +). Le lendemain, le PSG recevra l'AS Saint-Etienne à l'horaire inhabituel de 13h00 (C+ Sport), avant que Monaco ne se déplace à Bordeaux (17h05, C+ Sport) et que l'OL ne clôture la journée par un déplacement à Nantes (21h, Canal +).

La programmation TV de la 33e journée de Ligue 1

Vendredi 16 avril 2021 à 21h00 sur Canal+ Sport

LOSC Lille – Montpellier Hérault SC

Samedi 17 avril 2021 à 13h00 sur Canal+ Sport

Angers SCO – Stade Rennais FC

Samedi 17 avril 2021 à 17h00 sur Canal+

Olympique de Marseille – FC Lorient

Dimanche 18 avril 2021 à 13h00 sur Canal+ Sport

Paris Saint-Germain – AS Saint-Étienne

Dimanche 18 avril 2021 à 15h00 en multiplex sur Canal+ Sport et en intégralité sur Multisports

Stade Brestois 29 – RC Lens

Dijon FCO – OGC Nice

Nîmes Olympique – RC Strasbourg Alsace

Stade de Reims – FC Metz

Dimanche 18 avril 2021 à 17h05 sur Canal+ Sport

FC Girondins de Bordeaux – AS Monaco

Dimanche 18 avril 2021 à 21h00 sur Canal+

FC Nantes – Olympique Lyonnais