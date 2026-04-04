L’Inter Milan vole au secours d’Alessandro Bastoni

Expulsé juste avant la mi-temps contre la Bosnie-Herzégovine, Alessandro Bastoni a vécu un calvaire avec l’Italie mardi soir à Zenica. Pointé du doigt au pays comme le premier responsable de l’élimination italienne, le joueur de l’Inter Milan est dans une situation délicate, lui qui est annoncé sur le départ vers le FC Barcelone. Son entraîneur, Cristian Chivu, a tenu à le soutenir, quelle que soit sa décision pour son avenir.

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«Ce qui compte dans le football, c’est le respect de ses coéquipiers. Je suis sûr qu’il regrette ce qui s’est passé, mais je suis heureux qu’il ait reçu leur soutien. Il est venu et a tout donné pour représenter son pays et le rêve italien. Malgré son état physique, il était présent. Cela compte beaucoup pour moi. Je dois, comme tout le monde, lui apporter sérénité et confiance. Je ne peux pas contrôler son avenir : je sais qu’il est très heureux à l’Inter et qu’il se donne toujours à fond. Ce sera à lui de décider de la suite. Chacun est responsable de ses propres décisions, mais tant qu’il sera là, il se donnera toujours à 100 %».