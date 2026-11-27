La presse n’en revient pas des incidents à Marseille

Marseille reste en course pour une qualification en Ligue Europa comme le placarde La Provence. Succès sur la plus petite des marges face à Levski pour les hommes de Bruno Genesio, qui reprennent leur match en avant après le coup d’arrêt ce week-end face au Mans, grâce à un penalty transformé par Amine Gouiri. « L’OM gagne, mais à quel prix ? » titre L’Équipe. Car si l’OM s’est imposé, de graves incidents survenus dans les tribunes entre supporters des deux clubs ont éclaté avant la rencontre, et de violents affrontements ont eu lieu. Onze blessés au total, tous du côté bulgare dont 5 transportés à l’hôpital pour traumatisme oculaire, traumatisme crânien et une luxation d’épaule ainsi que six autres personnes soignées sur place pour des plaies, voici le triste bilan d’une scène que l’on n’aime pas voir dans un stade de football. Si les circonstances de cet affrontement restent à déterminer, la presse est sous le choc ce matin à l’image de L’Équipe, qui parle d’un chaos rarement observé dans un stade.

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Une gestion parfaite

« Le plan de Flick avec sa colonne vertébrale », voici ce que détaille Sport dans ses pages intérieures. Le quotidien explique que le technicien allemand a géré d’une main de maître le temps de jeu de ses cadres sur le mois de novembre, avec comme dernier exemple en date le choix de laisser Lamine Yamal au repos lors du match face à Sabah en Ligue des Champions. Même constat pour Pau Cubarsí. Après avoir ressenti une surcharge physique avec la Roja lors de la dernière trêve, le défenseur a été ménagé par son entraîneur. Et surtout, cette maîtrise du temps de jeu, à la manière d’un Luis Enrique, n’influe pas sur les résultats. Leader de Liga, les Catalans restent sur 5 succès consécutifs toutes compétitions confondues et entament une période de 3 matchs en 7 jours dont la réception de l’Atlético.

Victoire impérative

En Allemagne, Bild titre « alerte de crise pour le Bayern de Kompany.» En difficulté sur le terrain après un nul en championnat et une défaite face à Lille en Ligue des Champions, les Bavarois traversent également une turbulence en dehors du terrain avec non seulement une cascade de blessés, mais également l’affaire Jamal Musiala qui continue de faire grand bruit. Comme indiqué hier, Joshua Kimmich a défendu publiquement son compatriote tout en égratignant les dirigeants bavarois et sa déclaration a fait parler. Si le média ne déclare pas encore une crise, il indique qu’une victoire est impérative ce week-end face à Hambourg sous peine de véritablement y entrer.