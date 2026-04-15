Vidéo : le triplé de Cristiano Ronaldo Jr avec un sublime coup-franc
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@Maxppp
Le papa est connu pour être adroit devant le but, le fils semble avoir aussi de sacrées qualités dans le dernier geste. Ce mercredi, Cristiano Ronaldo Jr a encore fait parler de lui en Arabie saoudite. Avec son équipe d’Al-Nasr U16, le fils de CR7 s’est illustré en inscrivant un triplé avec son équipe.
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WELY! @nfcwely – 15:42 Voir sur X
Après avoir réussi à placer deux belles frappes du droit, il a conclu sa rencontre en inscrivant un sublime coup franc. Son père, spécialiste de l’exercice pendant de longues années, appréciera certainement la réalisation de ce dernier.
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