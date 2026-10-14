LASK - Liverpool : les compositions officielles

Ce mercredi, on poursuit la deuxième journée de Ligue des Champions avec un duel entre le Linser ASK et Liverpool. À domicile, les Autrichiens s’articulent dans un 3-5-2 avec Lukas Jungwirth dans les cages derrière Xavier Mbuyamba, Joao Tornich et Andrés Andrade. Le milieu de terrain est assuré par Kryštof Daněk, Melayro Bogarde et Alessandro Schöpf tandis que Kasper Jörgensen et Yvan Dibango officient comme pistons. Devant, Samuel Adeniran est soutenu par Christoph Lang.

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De leur côté, les Reds s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Alisson Becker qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jeremie Frimpong, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet et Kostas Tsimikas en défense. Ryan Gravenberch et Trey Nyoni composent l’entrejeu avec Florian Wirtz un cran plus haut. Devant, Lewis Koumas est en attaque avec Rio Ngumoha et Bradley Barcola à ses côtés.

Les compositions

LASK :

Liverpool :