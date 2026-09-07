Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le grand retour du classement des top buteurs européens pour la saison 2026/2027. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Turquie. Et le premier joueur à terminer en tête est Victor Osimhen. Contre Istanbul Basaksehir (3-2), le Nigérian a inscrit un nouveau but lui permettant d’afficher 6 buts en 4 matches de Süper Lig.

La suite après cette publicité

Raphinha le suit de près à la deuxième place. Le Brésilien a encore été décisif ce dimanche face à Valence (5-0) avec une nouvelle réalisation. Il dispose des mêmes statistiques que Victor Osimhen mais a disputé 16 minutes de plus que l’ancien du Napoli. Le podium est complété par Donyell Malen. Le Néerlandais effectue un début de saison canon. Muet ce samedi contre l’Atalanta (2-1), il a inscrit 5 buts en 3 matches.

Kamory Doumbia représente la Ligue 1

En quatrième position, Sergio Camello suit le rythme avec 5 buts en 4 matches. Le buteur du Rayo Vallecano reste sur un doublé contre le Racing Santander (3-2). Cinquième, Vangelis Pavlidis n’a pas marqué contre le Maritimo (3-0) mais reste juste derrière grâce à un excellent début de saison. Il devance Samed Bazdar qui pointe au sixième rang avec 4 buts en 3 matches. Le Bosnien qui est arrivé à Saint-Trond cet été reste sur un doublé contre La Louvière (4-0).

La suite après cette publicité

Dusan Vlahovic soigne ses débuts avec Benfica et reste sur un nouveau pion contre Fenerbahçe (2-1) ce dimanche qui lui permet d’arriver septième. Huitième, Lucas Boyé a inscrit un triplé hier contre Osasuna (5-2). Neuvième, Kamory Doumbia reste sur un doublé contre Le Havre ce samedi (2-1) qui lui permet de se placer aux avant-postes. Enfin, la dixième place revient à Antonio Raimondo. Le buteur italien de Frosninone compte aussi 4 buts en 3 matches et a inscrit un doublé ce dimanche contre Venise (3-2).

Amine Gouiri (Olympique de Marseille), Lassine Sinayoko (Paris FC), Gonçalo Paciencia (Santa Clara), Luis Suarez (Sporting CP), Leandro Antonetti (Estrela de Amadora), Mohamed Salah (Trabzonspor), Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir), Pierre-Emerick Aubameyang (La Corogne), Fermin Lopez (FC Barcelone), Ante Budimir (Osasuna), Lamine Yamal (FC Barcelone), Kylian Mbappé (Real Madrid), Gjivai Zechiel (Feyenoord), Soren Tengstedt (Go Ahead Eagles), Ro-Zangelo Daal (AZ Alkmaar), Rafik El Arguioui (Cambuur), Michael Frey (Antwerp), Dennis Eckert (Standard de Liège) et Rafiu Durosinmi (Genk) suivent plus loin avec quatre réalisations.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens