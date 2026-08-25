Nouvelle bataille Barça-Atlético pour un joueur, la Juventus fonce sur Sørloth

Jorge Salinas entre deux géants

Julian Alvarez n’est pas la seule opportunité que les Catalans souhaitent saisir. En effet, comme le mentionne Sport, le Barça et l’Atlético souhaitent tous les deux signer le défenseur du Racing Club Santander Jorge Salinas. Une nouvelle bataille est à venir entre les deux clubs. Capable d’évoluer latéral gauche, mais aussi en défense centrale, l’Espagnol de 19 ans est décrit comme l’un des défenseurs espagnols les plus prometteurs. Toutefois le Racing, qui a déjà refusé une offre de 14 millions d’euros se montre très clair et attend 16 millions d’euros, soit le montant de sa clause, pour s’en séparer. Les Catalans, qui souhaitent toujours vendre Alejandro Baldé, représenté par le même agent, Jorge Mendes, pourrait foncer sur le dossier Salinas une fois la vente de Baldé réalisée.

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La Juventus veut créer de la concurrence en attaque

Cap sur l’Italie à présent, où la Juventus s’est lancée sur la piste d’un attaquant pour faire concurrence à Randal Kolo Muani. Et comme le placarde la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame a jeté son dévolu sur Alexander Sørloth. Après avoir envoyé Loïs Openda du côté de l’OL, Luciano Spalletti et sa direction verraient d’un bon œil la venue du Norvégien pour concurrencer le Français. L’opération pourrait se faire en prêt avec option d’achat. La Juventus a entamé des discussions avec l’Atlético. Toutefois, si le dossier Sørloth n’aboutit pas, les Turinois pourraient également activer la piste Zirkzee en prêt en provenance de Manchester United.

Un autre club anglais fait irruption pour Marc Casadó

Côté départs, il y a encore du mouvement à prévoir au FC Barcelone. Comme d’autres, Marc Casadó est annoncé partant. Sunderland fait irruption pour récupérer le jeune milieu de terrain qui n’entre pas dans les plans d’Hansi Flick. Alors que des échanges étaient évoqués avec Nottingham Forest, Sunderland est revenu dans la course et négocie son arrivée.