Javier Tebas s’en prend violemment au Real Madrid

Javier Tebas a profité de la Première Conférence nationale sur le journalisme et le sport, organisée en Galice, pour s’en prendre une nouvelle fois au Real Madrid et à Florentino Pérez. Le président de LaLiga a notamment qualifié le club madrilène d’« équipe la plus rebelle d’Espagne », en raison d’une vision du football qu’il ne partage pas. Tebas a également évoqué le projet de Super Ligue, dont il craint une nouvelle évolution : « il a stoppé net la Super Ligue, comme le souhaitait Florentino, mais une autre Super Ligue est en train de se mettre en place, au ralenti. Si nous ne réagissons pas, nous aurons un système de football à deux vitesses. »

La suite après cette publicité

Face à cette menace, le dirigeant espagnol estime que l’équilibre du football européen doit être préservé, avec des clubs de différentes dimensions capables de cohabiter dans le même système. « Nous avons bâti un football exceptionnel en 20 ans, et nous devons le défendre : nous ne pouvons pas le laisser nous échapper. Dans ce train, il y a des locomotives, comme le Real Madrid ou le Barça, mais nous avons aussi besoin de wagons », a-t-il expliqué. Comme le rapport le journal AS, Tebas a également défendu le modèle actuel de répartition des droits télévisés et refusé de se prononcer sur le prix des billets du prochain Clásico, estimant que cette question relevait directement des clubs.