Des clubs de Premier League prêts à plomber le mercato de Newcastle

La fronde s'organise en Angleterre. On le sait, le passage sous pavillon saoudien de Newcastle a provoqué un vif émoi chez certains pensionnaires de Premier League. Le mois dernier, les clubs anglais ont même voté une loi visant à empêcher les nouveaux propriétaires des Magpies de finaliser des contrats de sponsoring lucratifs. Mais ces derniers pourraient bien aller encore plus loin. Ce mercredi, The Telegraph révèle ainsi quelques informations plutôt inquiétantes pour les hautes sphères saoudiennes.

Celles-ci concernent le prochain mercato d'hiver. En effet, l'arrivée du PIF à Newcastle a provoqué des dommages collatéraux au sein du championnat anglais, et certains acteurs sont prêts à tout pour contrecarrer les plans des Magpies. Ainsi, certains clubs auraient déjà décidé d'éconduire toute offre en provenance de St James' Park pour l'achat ou prêt de joueurs en janvier prochain. L'objectif demeure limpide, mettre des bâtons dans les roues des Saoudiens. Indésirable ou pas, le joueur ciblé par Newcastle sera alors verrouillé par son club. Une stratégie rocambolesque qui se révèle tout sauf anodine.

Face à la fronde, Newcastle pourrait se tourner vers l'étranger en janvier prochain

Les formations britanniques savent que les décideurs saoudiens souhaitent renforcer l'effectif d'Eddie Howe avec des joueurs évoluant de préférence dans le Royaume. Très mal embarqués avec une préoccupante dix neuvième place au classement, les Magpies viseraient des joueurs expérimentés de Premier League pour arracher le maintien comme Harry Winks, James Tarkowski, Jesse Lingard, ou encore Ross Barkley. Malheureusement, le blocus de la concurrence pourrait forcer ces derniers à revoir leurs plans et à se tourner vers l'étranger.

Les regards convergent ainsi vers un certain Kieran Trippier latéral droit de l'Atlético de Madrid. Mais les écueils à surmonter dans ce dossier s'annoncent multiples... Une bien mauvaise nouvelle donc pour Newcastle qui aurait lancé les tractations pour offrir à Michael Emenalo le poste de directeur du football. Ce dernier ne manquera pas de prendre en considération cette menace qui plane au dessus de St James' Park avant d'officialiser sa décision...