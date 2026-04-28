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Ligue des Champions

PSG : le message d’Hakimi après sa blessure

Par Maxime Barbaud
1 min.
Achraf Hakimi avec le PSG @Maxppp
PSG 5-4 Bayern Munich

Le PSG s’est imposé contre le Bayern Munich 5-4 dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions qui restera dans les mémoires. Les Parisiens ont même mené de trois buts, ils devront finalement se contenter de ce petit but d’avance en vue du retour.

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Achraf Hakimi
The job’s not finished.
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Autre ombre au tableau, la blessure à la cuisse dans les dernières minutes d’Achrak Hakimi. Si Luis Enrique espère qu’il ne s’agit que de crampes, le Marocain a réagi sur les réseaux sociaux . «Le travail n’est pas terminé», écrit-il simplement, sans donner plus de précisions.

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