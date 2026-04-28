PSG : le message d’Hakimi après sa blessure

Le PSG s’est imposé contre le Bayern Munich 5-4 dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions qui restera dans les mémoires. Les Parisiens ont même mené de trois buts, ils devront finalement se contenter de ce petit but d’avance en vue du retour.

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Autre ombre au tableau, la blessure à la cuisse dans les dernières minutes d’Achrak Hakimi. Si Luis Enrique espère qu’il ne s’agit que de crampes, le Marocain a réagi sur les réseaux sociaux . «Le travail n’est pas terminé», écrit-il simplement, sans donner plus de précisions.