Man City : Gundogan dévoile les raisons de son départ

Cet été, Ilkay Gundogan quittait libre Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone. Le capitaine des Cityzens, qui avaient tout gagné en Angleterre, décidait de ne pas prolonger son contrat malgré l’envie de Pep Guardiola de le conserver. Un très gros coup pour le Barça donc qui récupérait un des meilleurs milieux du monde gratuitement. Dans un entretien accordé à Bild, l’international allemand a expliqué pourquoi il avait décidé de ne pas accepter l’offre de prolongation de Manchester City. Et c’est surtout une question de timing…

La suite après cette publicité

«Je suis honnête. Et beaucoup de gens ne le savent pas : en fin de compte, ce n’était pas une question d’un an ou deux. Il n’y a eu aucun problème avec la durée de la prolongation. City a attendu relativement longtemps avant que les pourparlers ne s’intensifient réellement. Si cela s’était produit un peu plus tôt, la situation aurait été différente. Je ne veux pas entrer dans les moindres détails, mais c’était assez tard dans la saison. Et lorsqu’il s’agit d’un quart de finale ou d’une demi-finale de Ligue des champions, les joueurs veulent se concentrer uniquement sur le sport. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne pouvais rien planifier. L’appréciation de Pep a toujours été là, mais officiellement, il n’y a eu aucun mouvement de la part du club pendant longtemps.»