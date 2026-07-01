Serie A
Jeff Ekhator signe à la Juventus pour 16 M€
1 min.
@Maxppp
Une nouvelle recrue du côté de la Juventus. La Vieille Dame vient d’annoncer la signature de Jeff Ekhator. Le jeune attaquant s’est engagé jusqu’en 2031 en provenance du Genoa et pour environ 16 M€. Il devrait pallier le départ déjà acté de Vlahovic, et possible de David et Openda.
La suite après cette publicité
Ufficiale | Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2026
Benvenuto! 👉🏻 https://t.co/drnOvj1E1v pic.twitter.com/CZejjvn6KI
Pour autant, il devrait jouer un rôle de remplaçant. Le joueur de 19 ans seulement sort d’une saison à 4 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues avec Il Grifone. Ekhator compte déjà une sélection avec la Squadra Azzurra, c’était face à la Grèce au mois de juin.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer