Jeff Ekhator signe à la Juventus pour 16 M€

Une nouvelle recrue du côté de la Juventus. La Vieille Dame vient d’annoncer la signature de Jeff Ekhator. Le jeune attaquant s’est engagé jusqu’en 2031 en provenance du Genoa et pour environ 16 M€. Il devrait pallier le départ déjà acté de Vlahovic, et possible de David et Openda.

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Ufficiale | Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



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Pour autant, il devrait jouer un rôle de remplaçant. Le joueur de 19 ans seulement sort d’une saison à 4 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues avec Il Grifone. Ekhator compte déjà une sélection avec la Squadra Azzurra, c’était face à la Grèce au mois de juin.