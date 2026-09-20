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Ligue 1

Daniel Riolo prend la défense de l’OM

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Les joueurs de l'OM après la défaite à Rennes @Maxppp
Marseille 1-2 PSG

L’OM s’est incliné 2-1 face au PSG ce soir, mais globalement, les Phocéens auront été assez combatifs, ayant résisté aux Parisiens pendant plus d’une heure, avant l’ouverture du score de Ferran Torres. Un visage plutôt sérieux et compétitif montré par les hommes de Bruno Genesio donc, qui seront tout de même relégables pendant au moins trois semaines.

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Souvent sévère, Daniel Riolo a tout de même tenu à défendre les Marseillais après leur prestation du soir. « C’est difficile de taper sur l’OM après ce match. Ils ont été vaillants. Je n’ai pas envie d’être dur avec eux ce soir. Je pense qu’ils ont matière à construire sur cette performance », a indiqué le consultant.

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