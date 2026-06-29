Coupe du Monde 2026 : Vinicius Jr assure le spectacle

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La phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 se poursuit avec un choc particulièrement indécis et palpitant. Ce 1/16ème de finale met aux prises le Brésil, quintuple champion du monde en quête de rachat, et le Japon, l’une des sélections les plus séduisantes et imprévisibles de ces derniers mois. Après une entame de tournoi timide et un match nul concédé d’entrée face au Maroc (1-1), la Seleção de Carlo Ancelotti est montée en puissance de manière impressionnante. Les Auriverde ont d’abord balayé Haïti (3-0) avant de surclasser l’Écosse (0-3) pour s’emparer de la première place du groupe C. Le grand artisan de ce réveil se nomme Vinicius Jr.

Auteur de 4 buts lors des 3 matchs de poule, l’attaquant madrilène est devenu le premier Brésilien à marquer dans tous les matchs du premier tour d’un Mondial depuis le légendaire Ronaldo en 2002. Avec un Matheus Cunha en feu à la pointe de l’attaque et le retour progressif de Neymar Jr sur le banc pour pallier le forfait de Raphinha, le Brésil avance armé. En face, le Japon débarque sans le moindre complexe. Invaincus depuis 10 rencontres toutes compétitions confondues, les Nippons ont certes peiné à bousculer la Suède lors de leur dernière sortie, mais ils savent comment faire douter les Sud-Américains qu’ils avaient d’ailleurs battus en amical en octobre dernier (3-2).

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Brésil-Japon, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

Le Brésil l’emporte et Vinicius marque, cote à 2,90

C’est le pari incontournable de ce début de phase finale. Vinicius Jr est sur un nuage et marche littéralement dans les pas de Ronaldo "Fenomeno". Déjà auteur de 4 buts dans la compétition, la star du Real Madrid assume pleinement son statut de leader offensif en l’absence de Raphinha et face à un Neymar encore trop juste pour débuter. Porté par un milieu de terrain ultra-solide, le Brésil devrait logiquement imposer sa supériorité technique et collective. Voir la Seleção se qualifier pour les huitièmes de finale grâce à une nouvelle réalisation de son homme en forme offre une superbe cote à 2,90.

Les 2 équipes marquent, cote à 1,90

Si vous cherchez une statistique en béton armé pour ce match, la voici : le Brésil a toujours trouvé la faille lors de ses 11 dernières rencontres, tandis que le Japon a marqué au moins un but lors de ses 10 précédentes sorties. De plus, le rideau défensif brésilien a montré des limites face aux grosses écuries, concédant le nul face au Maroc (1-1) au premier tour. Les deux nations s’étaient affrontées en amical en octobre dernier dans un match ultra-spectaculaire conclu par un succès nippon (3-2). Le Japon ayant marqué lors de 2 de ses 3 premiers matchs dans ce Mondial, ce pari "les deux équipes marquent" à 1,90 s’impose comme une évidence tactique.

Le Brésil gagne et il y a plus de 1,5 buts durant la rencontre, cote à 1,92

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C’est le compromis parfait entre sécurité et rendement pour ce match à élimination directe. Le Brésil reste sur deux victoires probantes par trois buts d’écart (3-0 et 3-0) et ne devrait pas se contenter de gérer un court avantage. Avec l’efficacité clinique de Matheus Cunha en pointe (déjà trois buts dans le tournoi) et la vitesse des contres brésiliens, un score de 1-0 semble très improbable. Face à un Japon joueur qui ne fermera pas le jeu, la victoire finale de la bande à Ancelotti dans un match vivant (2-0, 2-1 ou plus) vous assure une validation très tranquille. À 1,92, cette cote frôle le doublé pour un scénario extrêmement logique.

Comment profiter de cette double offre Winamax ?

Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

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exemple : Si la star du Real Madrid marque et que la Seleção l’emporte, vous encaissez vos gains (290€ pour une mise de 100€). Si Vini rate le coche, Winamax vous crédite directement jusqu’à 100 € en CASH sur votre compte ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement vers votre banque, sans aucune condition. Le montant remboursé sera égal à celui de votre premier dépôt (dans la limite de 100€).

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