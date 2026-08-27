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Premier League

Accord total entre Chelsea et Aston Villa pour Jackson

Par Josué Cassé
jackson @Maxppp

Aston Villa touche au but. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, les Villans vont s’offrir Nicolas Jackson après avoir envoyé une offre de 70 M€ bonus compris. Un accord a, en effet, été trouvé avec Chelsea.

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De son côté, le joueur, qui était également suivi par l’Atlético de Madrid lors de ce mercato, va lui signer un contrat de longue durée. Les derniers détails restent à régler, puis le Sénégalais pourra passer sa visite médicale dans les 48 prochaines heures.

Pub. le - MAJ le
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