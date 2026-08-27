Accord total entre Chelsea et Aston Villa pour Jackson

Aston Villa touche au but. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, les Villans vont s’offrir Nicolas Jackson après avoir envoyé une offre de 70 M€ bonus compris. Un accord a, en effet, été trouvé avec Chelsea.

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De son côté, le joueur, qui était également suivi par l’Atlético de Madrid lors de ce mercato, va lui signer un contrat de longue durée. Les derniers détails restent à régler, puis le Sénégalais pourra passer sa visite médicale dans les 48 prochaines heures.