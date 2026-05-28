Coupe du Monde 2026 : la liste de l’Argentine avec Lionel Messi !

Championne du monde en titre, l’Argentine aborde la Coupe du Monde 2026 avec une immense pression sur les épaules. Ce jeudi soir, Lionel Scaloni a dévoilé une liste marquée par la continuité, mais aussi par plusieurs interrogations, notamment autour de l’état physique de Lionel Messi. Sans surprise, le sélectionneur argentin a décidé de conserver l’ossature qui a permis au pays de remporter le Mondial 2022 au Qatar ainsi que la Copa América.

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Dès lors, Emiliano Martínez reste le patron incontestable dans les buts, tandis que Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández ou encore Alexis Mac Allister constituent toujours le cœur de cette équipe expérimentée. Les Marseillais Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Facundo Medina sont également bien présents. En attaque, Lionel Messi figure bien dans le groupe malgré les inquiétudes apparues ces derniers jours après une gêne musculaire avec l’Inter Miami. Le staff argentin se veut rassurant et Lionel Scaloni a expliqué que la situation du capitaine ne semblait pas alarmante.

Messi, Rulli, Barco et Balerdi convoqués

Autour de la star argentine, l’Albiceleste pourra compter sur une génération offensive impressionnante. Julián Álvarez et Lautaro Martínez devraient être les principaux atouts offensifs de l’équipe. Les deux attaquants ont confirmé leur importance durant les qualifications et offrent à Scaloni plusieurs options tactiques. Mais ce n’est pas tout. Cette liste est également marquée par l’émergence de nouveaux visages. Thiago Almada, Nico Paz ou encore Giuliano Simeone symbolisent ainsi la transition progressivement mise en place par Scaloni.

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#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.



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En revanche, certaines absences font déjà débat en Argentine. Le jeune Franco Mastantuono, considéré comme l’un des grands espoirs du football argentin, ne fait finalement pas partie de la liste définitive. Une chose est sûre, l’objectif est désormais clair : entrer encore un peu plus dans l’histoire en conservant la Coupe du Monde, un exploit qu’aucune sélection n’a réussi depuis le Brésil en 1962. Avec Messi comme guide et une génération toujours aussi talentueuse, l’Albiceleste peut logiquement rêver d’un nouveau sacre.

La liste de l’Argentine pour la Coupe du Monde

Gardiens : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (OM), Juan Musso (Atlético de Madrid)

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Défenseurs : Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (OM), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (OL), Facundo Medina (OM)

Milieux : Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Strasbourg)

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Attaquants : Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milan), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nico Paz (Côme), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), José Manuel López (Palmeiras)