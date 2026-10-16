Troyes annonce le départ immédiat de Jocelyn Blanchard

C’est désormais officiel, Jocelyn Blanchard n’est plus le directeur sportif de l’ESTAC. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club aubois a annoncé la fin de sa collaboration avec son dirigeant, avec effet immédiat. Une décision qui intervient dans un contexte particulièrement délicat, alors que Blanchard faisait l’objet de plusieurs signalements de salariées du club pour des comportements présumés inappropriés, notamment des propos et des gestes à caractère sexiste. Une enquête interne avait été ouverte par le City Football Group le 30 septembre dernier, avant que L’Est éclair ne révèle, ce vendredi, l’ouverture d’une enquête judiciaire par la procureure de la République de Troyes.

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, le club troyen a officialisé cette séparation sans en préciser les raisons. « L’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne et Jocelyn Blanchard, directeur sportif, ont mis fin à leur collaboration avec effet immédiat », peut-on lire. L’ESTAC a également annoncé vouloir rapidement lui trouver un successeur. « L’ESTAC s’attachera à assurer la continuité de son projet sportif et entamera prochainement le processus de recrutement d’un nouveau directeur sportif. »