Manchester City : l’Angleterre se paie déjà la tête de Rayan Cherki

«Premier match et première victoire. On continue.» Voici le message publié hier soir par Rayan Cherki après la victoire 2 à 0 de Manchester City face au Wydad Casablanca lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Sous son post sur Instagram, l’international tricolore a reçu de nombreux messages d’encouragement de la part des supporters des Skyblues, qui savent qu’il faudra être patients avec le joueur acheté 42,5 M€ (avec bonus) à l’Olympique Lyonnais. Car son premier match sous le maillot bleu ciel n’a pas vraiment été exceptionnel. Il lui faut trouver ses marques et des automatismes avec ses coéquipiers pour pouvoir parler son meilleur football.

La suite après cette publicité

Cela prendra logiquement un peu de temps. Mais certains n’en ont pas perdu et ont tout de suite attaqué le footballeur français âgé de 21 ans. Sur les réseaux sociaux, le footballeur né en 2003 a pris très cher en Angleterre. Sur X, un fan a écrit : « Rayan Cherki contre le Wydad. Est-ce le gars que vous comparez tous à Florian Wirtz ? ». Un autre a lâché : «pas de tweets du genre "Cherki est plus talentueux que Mbappé et meilleur que Wirtz" aujourd’hui ?» D’autres ont dénigré la Ligue 1 en écrivant : « Cherki quand il ne joue pas contre des équipes comme Dijon et Guingamp…» Mais la presse n’a pas non plus été tendre avec Cherki, qui a tout de suite compris qu’on ne lui fera aucun cadeau de l’autre côté de la Manche.

La suite après cette publicité

Les Anglais sont impitoyables avec Cherki

Goal lui a attribué la note de 5 avec le commentaire suivant : «des débuts globalement sans éclat et un peu décevants. Il a fait preuve de ruse et d’une bonne entente avec Savinho, et a créé une belle occasion pour Foden, qui a été gâchée. Une passe maladroite a permis à Moufid de tenter sa chance de loin. Il a été remplacé à l’heure de jeu.» De son côté, le Manchester Evening News a été un peu moins dur : «il lui a fallu un certain temps pour démarrer, mais il a montré des signes de construction de relations avec ses nouveaux coéquipiers et s’est bien entendu avec Doku.» Le Daily Mail n’a pas vraiment été emballé et a évoqué les sentiments de Guardiola après cette première sortie sur la pointe de pieds du Frenchy.

«Doku a ensuite raté sa frappe alors qu’il était en pleine ouverture, une occasion due au pressing de Rayan Cherki pour ses débuts, qui n’ont pas laissé beaucoup d’indices sur la suite de son aventure. Guardiola a parfois semblé exaspéré par le Français pour ses petites actions qui leur ont fait perdre le ballon, mais City savait que c’était le genre de talent qu’ils avaient pris à Lyon.» Questionné au sujet de sa recrue, Pep Guardiola a confié : « «Rayan Cherki a eu des bons moments. C’est difficile de le replacer avec la qualité qu’il a. Il a des dribbles incroyables proches de la surface, une très grande qualité de passes et une vision. C’est le premier match, nous sommes contents de l’avoir avec nous.» Pas encore de quoi s’alarmer pour Rayan Cherki, qui a le talent pour mettre tout le monde dans sa poche à Manchester comme en Angleterre.