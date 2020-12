OM - Reims : le coup de gueule de Florian Thauvin

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Invaincu en Ligue 1 depuis mi-septembre, l'Olympique de Marseille a rechuté mercredi soir au Roazhon Park, face au Stade Rennais (1-2, 15e journée). Pour son dernier match de l'année 2020 à l'Orange Vélodrome ce samedi, le club phocéen voulait alors relancer la machine lors de la réception du Stade de Reims. Malheureusement, les Olympiens n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul (1-1, 16e journée).

La suite après cette publicité

Pourtant, l'équipe d'André Villas-Boas a poussé pour aller chercher les trois points, avec notamment 71% de possession de moyenne et douze tirs dont six cadrés. Insuffisant cependant. Et après la rencontre, le buteur de l'OM ce soir, Florian Thauvin, a fait part de son mécontentement. Interrogé par Téléfoot La Chaîne, le numéro 26 n'a pas mâché ses mots.

«On ne prend jamais de risque»

«C'est vrai qu'ils ont bien défendu. Après, nous... On a la possession du ballon, c'est bien, mais à un moment donné, on joue que latéral, on joue toujours vers l'arrière, on ne prend jamais de risque. Donc c'est un résultat mérité, c'est tout», a d'abord déclaré Florian Thauvin, assez remonté. Mais l'ailier français ne s'est pas arrêté là.

«Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Comme j'ai dit, on joue trop latéral, trop vers l'arrière... La dernière passe, ça ne me va pas, il n'y a pas assez de mouvements. Il y a trop de choses qui ne vont pas», a poursuivi l'ancien Magpie. Sur deux matches sans victoire désormais, Florian Thauvin et ses coéquipiers tenteront en tout cas de finir l'année sur une bonne note mercredi à Angers.