Liverpool se fait fracasser par la presse, le Barça lance déjà l’opération remontada

Liverpool dans l’œil du cyclone

Après la défaite sur la pelouse du Parc des Princes contre le PSG, Liverpool en prend pour son grade. Si le Daily Mirror a fait plutôt soft sur sa une en mettant encore une fois en avant Désiré Doué le premier buteur du match, il faut feuilleter le journal pour apprécier les envolées lyriques plus ou moins délicates sur la performance des Reds. “Liverpool a un pied dans la tombe et une montagne à gravir lors du match retour”, écrit le journal anglais, avant d’ajouter que “le projet d’Arne Slot de garer le bus à Paris s’est retourné contre lui pour laisser les espoirs de Liverpool en Ligue des Champions reposer sur un miracle à Anfield la semaine prochaine”. Autrement dit, sans miracle, les Reds n’ont aucune chance de croire à un retournement de situation face à un PSG bien plus fort, bien plus inspiré. En face, “Liverpool est arrivé comme un petit club de Ligue 1” pouvait-on entendre sur le plateau de Canal Plus à la mi-temps. “Les Reds ont été torturés”, poursuit le Daily Mail avant d’être encore plus catégorique : “La correction infligée à Paris est le résultat inévitable d’un club à la dérive et en déclin.” Le décor est planté et l’un des coupables est facile à cerner, il est chauve, est debout au bord du terrain et n’a aucune solution : c’est Arne Slot. Pari peureux et surtout pari perdant hier soir pour le technicien néerlandais qui ne sait plus comment faire. Il paraissait totalement désabusé après la claque reçue contre Manchester City samedi dernier et ça ne s’est pas amélioré hier soir. Il faut dire que sa défense à 5 avait tout de la tactique frileuse qui ne fonctionne pas et cela s’est confirmé. Hormis Florian Wirtz qui a eu le mérite de distiller quelques bons ballons, Liverpool n’a pas vu le jour offensivement et Matvey Safonov n’a d’ailleurs pas fait un seul arrêt.

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Opération remontada déjà lancée par le Barça

Battu hier soir au Camp Nou en quart de finale aller contre l’Atlético de Madrid, le Barça pense déjà au match retour qui est déjà dans toutes les têtes. “Oui, c’est possible !”, titre le journal Sport qui croit déjà à une remontada sur la pelouse de l’Atlético de Madrid. Hier soir, les Catalans ont mis "beaucoup de cœur pour tant de malheur". Parce que même si le Barça s’est incliné 2-0, tout n’est pas à jeter dans la prestation. Les joueurs d’Hansi Flick ont dominé la rencontre, se sont procurés un tas d’occasions et sans un Musso des grands soirs, le Barça aurait au moins marqué un but. Malgré tout, Barcelone a montré qu’il pouvait inverser la tendance, même à 10 contre 11, de quoi donner de l’espoir. "Remontada pas impossible" ajoute le Mundo Deportivo avec l’image de Lamine Yamal. Hier soir, le prodige espagnol a fini la rencontre dépité. Il a tout tenté, beaucoup réussi, mais il n’a jamais eu la réussite nécessaire pour faire trembler les filets.

L’Allemagne se moque du Real Madrid pour Michael Olise

Michael Olise n’a pas laissé l’Espagne indifférente, encore traumatisée par les exploits de l’ailier du Bayern Munich. Le journal AS a parlé du "galactique qui joue au Bayern et a été recruté pour seulement 53 millions d’euros". La presse espagnole est assez choquée, elle a d’ailleurs ajouté qu’il était anglais, mais qu’il jouait pour la France, une petite pointe d’amertume pour nos voisins qui n’ont pas encore digéré les maux de tête que leur a donnés l’international tricolore. Le journal Bild s’en délecte, "vous n’aurez jamais Michael Olise" est-il écrit dans la presse allemande, rappelant que le Bayern Munich ne le laissera jamais partir pour moins de 200 millions d’euros et qu’aucune clause libératoire n’a été incluse dans son contrat.