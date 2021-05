LdC, Manchester City : Pep Guardiola complimente sa défense

Avec seulement 4 buts encaissés en 11 matches de Ligue des Champions, Manchester City peut se targuer d'avoir une défense solide. Ce qui n'a pas toujours été le cas pour les Sky Blues dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. En conférence de presse, Pep Guardiola a complimenté sa charnière Ruben Dias - John Stones.

Le coach espagnol a aussi valorisé tous ses défenseurs qui ont installé une solide concurrence : «ils sont à leur aise quand ils jouent l'un avec l'autre. Stones a très bien joué, mais Aké et Laporte aussi. Eric Garcia, il a aussi toujours bien joué et vous savez ce que je pense de lui. Mais c'est vrai que Dias et Stones jouent bien ensemble.»