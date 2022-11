OM - Tottenham : une rencontre à haute tension

Alors que l'Olympique de Marseille joue son avenir en Ligue des Champions ce mardi au Vélodrome face à Tottenham lors de la 6ème et dernière journée de la C1, la rencontre promet d'être intense sur le terrain mais pas que. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône a d'ailleurs déjà communiqué plusieurs interdictions pour les supporters des Spurs, qui n'ont pas le droit de se rendre dans le centre-ville de la city phocéenne. Outre ses premières mesures, un dispositif policier élargi sera mis en place afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes qui se rendront au stade.

Il y aura notamment un peu moins de 1000 stadiers et autres agents d'accueil sur place pour gérer la foule et des possibles débordements même si cette rencontre ne devrait pas être le théâtre des scènes de chaos vues lors de la 2ème journée de la Ligue des Champions face à Francfort. Pour rappel, le virage Nord sera quant à lui fermé à la suite du huis clos partiel décrété par l'UEFA après les incidents qui ont eu lieu lors de la rencontre entre l'OM et le club allemand.

