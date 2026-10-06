Menu Rechercher
Commenter 11

Portugal : Jorge Jesus réagit au communiqué de Cristiano Ronaldo

Par Maxime Barbaud
1 min.
Cristiano Ronaldo et Jorge Jesus @Maxppp

Cristiano Ronaldo est sorti de son silence après son départ avec fracas de la sélection portugaise en fin de semaine dernière. Dans un très long communiqué, il explique sa vérité sur cette affaire et revient notamment sur la réunion qu’il a eue avec la fédération et son sélectionneur Jorge Jesus, qu’il n’hésite pas à tacler.

La suite après cette publicité

Ce dernier a brièvement réagi interpellé par une équipe de CMTV alors qu’il revenait à son domicile en voiture. «J’étais à Leiria pour le match des Espoirs, je vais le lire (le communiqué, ndlr) maintenant. Je n’ai rien d’autre à dire pour le moment», s’est contenté de lâcher le sélectionneur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Portugal
Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo

En savoir plus sur

Portugal Flag Portugal
Jorge Jesus Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier