Portugal : Jorge Jesus réagit au communiqué de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo est sorti de son silence après son départ avec fracas de la sélection portugaise en fin de semaine dernière. Dans un très long communiqué, il explique sa vérité sur cette affaire et revient notamment sur la réunion qu’il a eue avec la fédération et son sélectionneur Jorge Jesus, qu’il n’hésite pas à tacler.

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Ce dernier a brièvement réagi interpellé par une équipe de CMTV alors qu’il revenait à son domicile en voiture. «J’étais à Leiria pour le match des Espoirs, je vais le lire (le communiqué, ndlr) maintenant. Je n’ai rien d’autre à dire pour le moment», s’est contenté de lâcher le sélectionneur.