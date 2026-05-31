LdC : Khvicha Kvaratskhelia élu meilleur joueur de la saison !

Le Paris Saint-Germain est entré un peu plus dans l’histoire, samedi soir, en remportant son deuxième titre en Ligue des Champions face à Arsenal à Budapest (1-1, 4-3 t.a.b.). Une rencontre durant laquelle les Parisiens ont pu bénéficier d’un penalty, provoqué par Khvicha Kvaratskhelia et transformé par Ousmane Dembélé (65e).

La suite après cette publicité

✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCLfinal pic.twitter.com/iDPWtaMj1U — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

Grand artisan de cette seconde victoire d’affilée en C1, Kvaratskhelia vient d’être récompensé par l’UEFA. En effet, l’international géorgien a été désigné meilleur joueur de la saison 2025/2026 de Ligue des Champions, au terme d’une campagne phénoménale : 16 matchs, 10 buts et 7 passes décisives, dont trois buts contre Chelsea (aller et retour) en 8e de finale, un but contre Liverpool en 1/4 et un doublé en 1/2 face au Bayern Munich.