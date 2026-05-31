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LdC : Khvicha Kvaratskhelia élu meilleur joueur de la saison !

Par Kevin Massampu
1 min.
Kvara @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Le Paris Saint-Germain est entré un peu plus dans l’histoire, samedi soir, en remportant son deuxième titre en Ligue des Champions face à Arsenal à Budapest (1-1, 4-3 t.a.b.). Une rencontre durant laquelle les Parisiens ont pu bénéficier d’un penalty, provoqué par Khvicha Kvaratskhelia et transformé par Ousmane Dembélé (65e).

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Grand artisan de cette seconde victoire d’affilée en C1, Kvaratskhelia vient d’être récompensé par l’UEFA. En effet, l’international géorgien a été désigné meilleur joueur de la saison 2025/2026 de Ligue des Champions, au terme d’une campagne phénoménale : 16 matchs, 10 buts et 7 passes décisives, dont trois buts contre Chelsea (aller et retour) en 8e de finale, un but contre Liverpool en 1/4 et un doublé en 1/2 face au Bayern Munich.

Pub. le - MAJ le
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