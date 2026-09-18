Le plan colossal de On avec Kylian Mbappé pour conquérir le football

La signature de Kylian Mbappé a déjà fait grand bruit. Quelques heures après avoir officialisé l’arrivée du capitaine de l’équipe de France, On voit déjà beaucoup plus loin. La marque suisse prépare une offensive de grande ampleur pour s’installer durablement dans le football et tenter de se faire une place face aux géants Nike et adidas. Selon le Financial Times, qui dévoile les contours du projet, On compte reproduire dans le ballon rond la stratégie qui lui a permis de connaître une croissance spectaculaire dans le running, puis de se développer dans le tennis.

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Kylian Mbappé, bien plus qu’une égérie

Les premières paires de crampons On doivent arriver sur le marché en 2027. Mais il ne s’agira que de la première étape. D’après le quotidien britannique, la marque prévoit ensuite de développer des équipements de football avant de s’attaquer, à plus long terme, au marché très lucratif des sneakers et des produits lifestyle inspirés du ballon rond. Kylian Mbappé sera directement associé au développement et aux tests des futurs produits. Thierry Henry occupera lui aussi une place centrale : l’ancien international français, qui travaille dans l’ombre sur le projet depuis la fin de l’année 2025, a été nommé directeur du football de On et doit notamment intervenir sur la stratégie, les produits et les relations avec les athlètes.

La marque suisse souhaite surtout construire autour de Mbappé un partenariat qui dépasse largement le contrat entre un joueur et son équipementier. On envisagerait une relation de très long terme en s’inspirant notamment de celle nouée avec Roger Federer. Devenu copropriétaire de la marque en 2019, l’ancien numéro un mondial a participé au développement de produits et accompagné l’expansion de On dans le tennis. Désormais lui aussi actionnaire, Mbappé doit jouer un rôle comparable dans le football. Un choix stratégique pour une entreprise qui ne possède encore pratiquement aucun héritage dans ce sport, mais qui bénéficie désormais de l’image du quatrième footballeur le plus suivi sur Instagram, derrière Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar.

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Un immense défi face à Nike et adidas

Selon les données de Fútbol Emotion, Nike et adidas chaussaient chacun plus de 40 % des joueurs présents lors de la Coupe du Monde 2026, contre environ 10 % pour Puma. Plusieurs marques ont déjà tenté de venir perturber cette domination sans parvenir à réellement bouleverser la hiérarchie. Under Armour n’a jamais réussi à s’installer durablement, New Balance conserve une présence beaucoup plus limitée, tandis que Skechers a choisi Harry Kane pour accompagner son arrivée récente sur le marché des crampons. On débarque donc sur l’un des marchés les plus verrouillés. « Le football n’a pas besoin d’une autre marque de sportswear qui fasse la même chose », explique David Allemann, cofondateur et co-directeur général de On.

Et pour tenter de faire la différence, On compte notamment sur sa nouvelle technologie LightSpray, un procédé de fabrication robotisé que la marque souhaite adapter au football, mais aussi sur un casting particulièrement prestigieux. Outre Mbappé et Thierry Henry, la milieu du FC Barcelone, Sydney Schertenleib, participe déjà au développement des produits féminins, tandis que la marque créée en 2010 souhaite constituer un groupe très sélectif de joueurs de haut niveau pour accompagner son arrivée. Les premiers crampons attendus en 2027 constitueront donc un véritable test. Avec Mbappé comme tête d’affiche et Henry aux commandes du projet football, On pourrait être le nouvel équipementier à suivre.