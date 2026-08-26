Ligue des Champions 2026-2027 : quel tirage au sort pour les clubs français ?

Ce mercredi soir, les barrages de la Ligue des Champions ont pris fin avec les quatre dernières affiches. Ainsi, les clubs de l’AEK Athènes, du Viking Stavanger, du Slovan Bratislava et de Fenerbahçe se sont qualifiés. On connaît désormais 35 des 36 participants de l’édition 2026/2027 de la plus prestigieuse des compétitions de clubs dans le football. Ce jeudi soir à 18h du côté de Monaco, le tirage au sort permettra aux différents clubs de connaître leurs futurs adversaires. Du côté de la France, il y aura trois participants. Vainqueur de la dernière Ligue des Champions et Champion de France, le Paris Saint-Germain s’était qualifié avec le Racing Club de Lens et le Lille OSC. Après avoir écarté le Sparta Prague (0-1/3-0), l’Olympique Lyonnais a échoué de peu contre Fenerbahçe (1-1/1-2) en barrages.

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Grâce à son coefficient et son statut de meilleure équipe d’Europe, le Paris Saint-Germain se retrouve dans le premier chapeau avec les Anglais de Liverpool, Manchester City et Arsenal, les Espagnols du Real Madrid, du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid, les Allemands du Bayern Munich et les Italiens de l’Inter Milan. Grâce à ses bons parcours européens, notamment en Ligue Europa, Lille est dans le chapeau 3. Moins expérimenté sur la scène européenne, le Racing Club de Lens figure dans le chapeau 4. Pour les règles, c’est du classique avec 4 matches à domicile et 4 matches à l’extérieur pour les différentes équipes qui défieront deux formations par chapeau. La première journée aura lieu entre le mardi 8 et le jeudi 10 septembre tandis que la huitième journée de la phase de ligue se tiendra le mercredi 27 janvier avec un multiplex de 18 rencontres.

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Un gros tirage à prévoir

Comme lors de chaque édition, les clubs d’un même pays ne pourront pas s’affronter avant la phase à élimination directe. Par ailleurs, la boule de chaque équipe sera tirée avant qu’un logiciel automatisé lui attribue ses adversaires comme lors des deux précédentes compétitions. Il y aura encore du costaud pour les clubs français qui peuvent déjà s’attendre à un tirage corsé. Dans le chapeau 1, on peut difficilement faire mieux avec notamment le Bayern Munich, le Real Madrid, Arsenal ou encore le FC Barcelone. Liverpool, l’Inter Milan et l’Atlético de Madrid semblent un peu derrière, mais seront quoiqu’il arrive de gros morceaux. Pour ce qui est du chapeau 2, il y a également du beau monde avec les Anglais d’Aston Villa et Manchester United ou encore les Allemands du Borussia Dortmund pour ce qui est des gros morceaux.

Des équipes seront toutefois plus accessibles à l’image du Real Betis Balompié et du PSV Eindhoven. Dans le chapeau 3, on retrouve avant tout les Italiens du Napoli, les Allemands du RB Leipzig ou encore les Espagnols de Villarreal. Pour un tirage plus clément, on peut noter le Feyenoord, le Shakhtar Donetsk ou encore les Norvégiens de Bodo/Glimt même si ces derniers avaient fait sensation lors de la dernière édition en éliminant l’Inter Milan. Enfin, le chapeau 4 est plus abordable même s’il faudra se méfier des Italiens de Côme et des Allemands de Stuttgart. En revanche les autres clubs, à savoir le Slavia Prague, l’AEK Athènes, le Slovan Bratislava, LASK, le Viking Stavanger et Sabah, seront des adversaires bien plus abordables.

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Les 36 qualifiés

Chapeau 1 : Paris Saint-Germain (France), Bayern Munich (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Manchester City (Angleterre), Arsenal (Angleterre), FC Barcelone (Espagne) et Atlético de Madrid (Espagne)

Chapeau 2 : Borussia Dortmund (Allemagne), AS Roma (Italie), Sporting CP (Portugal), Aston Villa (Angleterre), FC Porto (Portugal), Manchester United (Angleterre), FC Bruges (Belgique), Real Betis Balompié (Espagne) et PSV Eindhoven (Pays-Bas)

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Chapeau 3 : Feyenoord (Pays-Bas), Lille OSC (France), Fenerbahçe (Turquie), Bodo/Glimt (Norvège), Napoli (Italie), RB Leipzig (Allemagne), Villarreal (Espagne), Shakhtar Donetsk (Ukraine) et Galatasaray (Turquie)

Chapeau 4 : Slavia Prague (Tchéquie), Stuttgart (Allemagne), AEK Athènes (Grèce), Slovan Bratislava (Slovaquie), LASK (Autriche), Côme (Italie), Racing Club de Lens (France), Viking Stavanger (Norvège) et Sabah (Azerbaïdjan)