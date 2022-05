PSG : Richarlison toujours ciblé

Arme fatale d'Everton depuis quatre saisons maintenant, Richarlison (25 ans) n'est pas sûr de rester chez les Toffees cet été, et ce, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024. Le Daily Mail explique que le Brésilien est suivi par de nombreux clubs, alors que les pensionnaires de Goodison Park pourraient envisager une vente face à leurs énormes soucis financiers.

La suite après cette publicité

Et parmi ces candidats, on trouve le Paris SG. Le nom de l'international auriverde (34 sélections, 13 réalisations), champion olympique à Tokyo en 2021, a souvent été associé au club de la capitale par le passé. Tottenham et le Real Madrid seraient également sur les rangs.