Liga : l’Atlético de Madrid l’emporte face au Celta Vigo et lance parfaitement sa saison

C’était la reprise pour le champion d’Espagne en titre ce dimanche. L’Atlético de Madrid se déplaçait sur la pelouse du Celta Vigo. Pour cette rencontre, Diego Simeone avait aligné son équipe en 3-5-2 avec Saúl et Llorente en pistons. Lemar était lui titulaire au milieu de terrain en compagnie de Kondogbia et Koke. Le Celta pour sa part se présentait en 4-4-2, Suárez et Nolito étaient présents, derrière le duo Aspas - Mina sur le front de l’attaque. Le match commençait sur un petit rythme et les joueurs de Vigo avaient le contrôle du ballon (59 % de possession dans le premier quart d’heure), mais ce sont les Rojiblancos qui ouvraient le score. Sur le côté gauche, Lemar fixait la défense adverse avant de décaler Correa à l’entrée de la surface, qui d’une frappe puissante en pleine lucarne marquait le premier but de cette rencontre (0-1, 23e). Le Celta tentait de réagir, Aspas était lancé en profondeur, à la suite d’une perte de balle madrilène au milieu de terrain. L’Espagnol rentrait dans la surface et tirait dans un angle fermé, mais Oblak captait facilement sa frappe (36e). Deux minutes plus tard, l’Atlético était proche d’aggraver le score. Hermoso reprenait de la tête un corner, que Dituro repoussait sur sa ligne (38e). Savic avait bien suivi, mais le gardien de Vigo s’emparait finalement du ballon.

Après quelques situations mal négociées par les Colchoneros (50e, 54e), le Celta allait obtenir un penalty au retour des vestiaires, à la suite d’une main de Llorente dans la surface. Aspas se chargeait de le tirer et trompait Oblak en prenant ce dernier à contre-pied (1-1, 59e). Mais l’Atlético ne tardait pas à réagir et Correa inscrivait un doublé pour remettre son équipe devant, parfaitement servit par Saúl (1-2, 64e). Aspas passait tout près de doubler la mise à son tour. À la suite d’une récupération de balle au niveau de la ligne médiane, il était bien servi en profondeur, éliminait Oblak mais n’arrivait pas à pousser le ballon dans le but vide (80e). Les esprits s'échauffaient en fin de match, Mallo écopait d'un carton rouge, tout comme Hermoso. Les joueurs de Vigo se montraient de plus en plus pressants et étaient tout proches d'égaliser sur corner (98e). Après plus de dix minutes de temps additionnel, l'Atlético tenait finalement ce score et s'imposait 1-2.

