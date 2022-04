Supercoupe d'Espagne : Gerard Piqué s'est servi de Lionel Messi

Après les révélations de la presse espagnole lundi sur [les conversations entre le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué et Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole, El Confidencial a révélé mardi de nouvelles conversations entre les deux hommes. On apprend notamment que le défenseur espagnol et le président de la RFEF auraient utilisé l’image du Barça et de Lionel Messi pour réussir à organiser la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite.

La suite après cette publicité

« Et nous avons aussi Leo derrière qui va envoyer une vidéo et tout, c'est-à-dire du Barça », a dit Piqué lors d’une conversation avec Rubiales. Les deux hommes se seraient servis de l’image de l’Argentin pour obtenir la validation d’un calendrier de la part de David Aganzo, le président de l’AFE, un syndicat de footballeurs jouant en Espagne.