C’est un retour qui devrait faire plaisir aux supporters des Girondins de Bordeaux. À 40 ans, Benoît Trémoulinas a décidé de rechausser les crampons pour venir prêter main-forte à son club de cœur, aujourd’hui pensionnaire de Régional 1. L’ancien latéral gauche, passé notamment par le Séville FC et le Dynamo Kiev, s’est préparé ces dernières semaines pour relever ce défi inattendu et aider les Bordelais à retrouver les divisions supérieures.

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Et les choses se concrétisent. Ce jeudi, les Girondins ont annoncé que leur ancien joueur avait repris l’entraînement collectif dans la matinée. « On est très heureux de te retrouver Tresh, et on sera à tes côtés tout au long de ce beau défi », a communiqué le club au scapulaire. Un renfort symbolique pour Bordeaux, qui réalise pour le moment un sans-faute en championnat avec cinq victoires en cinq rencontres.