Divock Origi met un terme à sa carrière professionnelle

Après 13 ans de carrière professionnelle, Divock Origi a annoncé sa retraite des terrains, ce lundi, à l’âge de 31 ans. Formé au LOSC, l’ex-international belge (32 sélections) a notamment porté les couleurs de Wolfsbourg, de l’AC Milan et de Nottingham Forest. Mais c’est surtout à Liverpool entre 2014 et 2022 que le natif d’Ostende a brillé, inscrivant notamment 41 buts et délivrant 17 passes décisives en 175 apparitions chez les Reds, dont un doublé mémorable face au FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions 2018/2019, avant d’inscrire le but de la victoire face à Tottenham en finale. Champion d’Europe 2019 avec les Reds, Origi a également remporté la Premier League en 2020.

La suite après cette publicité

My purpose in the game is fulfilled ⭐️



I lived out my childhood dreams, played on the biggest stages, won the biggest trophies. Grateful to God for all of it.



To all my fans, the clubs, my teammates and my family: this will forever be ours. Thank you.



The mission is complete.… pic.twitter.com/3CjHG0BeCy — Divock Origi (@DivockOrigi) June 8, 2026

« J’ai accompli ma mission dans le football. J’ai réalisé mes rêves d’enfant, j’ai joué sur les plus grandes scènes, j’ai remporté les plus grands trophées. Je remercie Dieu pour tout cela. À tous mes fans, aux clubs, à mes coéquipiers et à ma famille : tout cela restera à jamais le nôtre. Merci. La mission est accomplie. Je m’apprête désormais à répondre à ma prochaine vocation. L’aventure continue », a-t-il écrit pour officialiser son retrait des terrains.