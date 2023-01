PL : Nottingham s’impose à Southampton, pas de vainqueur entre Leeds et West Ham

La 19ème journée de Premier League se poursuivait ce mercredi soir avec quatre matchs au programme. La première confrontation opposait deux clubs relégables et mal en point depuis le début de saison : Southampton, lanterne rouge, recevait Nottingham Forest (18e). Pire équipe du championnat à domicile (une seule victoire), les Saints débutaient mal la rencontre en encaissant un but à la 27ème minute par l’intermédiaire de l’avant-centre de Forest, Taiwo Awoniyi (0-1, 27e). Bien en place défensivement et dans une rencontre pauvre en spectacle, les coéquipiers de Brennan Johnson résistaient jusqu’au coup de sifflet final aux attaques de Southampton. Avec ce succès (0-1), Nottingham Forest sort de la zone de la relégation. À contrario, Southampton s’enlise dans le fin fond du classement de Premier League.

Pour la deuxième affiche de cette soirée, West Ham (17e) se déplaçait sur la pelouse Leeds (14e). Après une très belle action collective, Wilfried Gnonto ouvrait le score pour les Whites d’une frappe puissante à ras de terre (1-0, 27e). Mais les hommes de Jesse Marsch se faisaient rejoindre juste avant la pause après un penalty parfaitement frappé Lucas Paqueta (1-1, 45e+1). Un coup derrière la tête pour les partenaires de Rodrigo qui, dès le retour des vestiaires, encaissaient un second but sur une frappe surpuissante au 25 mètres de Gianluca Scamacca (1-2, 46e). Mais Leeds n’avait pas dit son dernier mot puisque Rodrigo égalisait à la 70ème minute (2-2, 70e). Plus rien ne sera finalement marqué dans cette rencontre spectaculaire, malgré la domination des Peacocks. Un match nul qui n’arrange personne puisque les deux équipes restent enfoncées dans la seconde partie de tableau.

