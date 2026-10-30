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Ballon d’Or

Ballon d’Or 2026 : le top 10 du journaliste français dévoilé

Par Kevin Massampu
1 min.

Quatre jours après la 70e cérémonie du Ballon d’Or, qui a vu le sacre d’Harry Kane devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal, le détail des votes des différents journalistes vient d’être publié. Rédacteur en chef de France Football et représentant de la France, Vincent Garcia a classé Mbappé en tête de son top 10. Le joueur du Real Madrid était suivi par son compère en sélection, Ousmane Dembélé (PSG). Lamine Yamal (Espagne/FC Barcelone) complétait son podium.

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Meilleur joueur de la dernière saison de Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia se classait 4e. Lionel Messi finissait 5e, après sa superbe Coupe du Monde. Le lauréat, Harry Kane, était 6e aux yeux de Vincent Garcia, alors que Michael Olise terminait 7e. Erling Haaland (8e), Rodri (9e) et Fabian Ruiz (10e) complétaient ce top 10.

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