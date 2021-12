Paris FC-OL : les compositions officielles

Soir de 32es de finale de Coupe de France dans la capitale, où le Paris FC, 4e de Ligue 2 et sur une série de 7 victoires toutes compétitions confondues, accueille une formation de l'Olympique Lyonnais seulement 13e de Ligue 1 et traversée par le doute depuis l'annonce du départ du directeur sportif, Juninho (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 21h).

Pour ce match, Thierry Laurey aligne un 3-4-3, avec Alfarela, Caddy et Laura aux avant-postes. En face, Peter Bosz compte sur un 3-4-2-1 et titularise Thiago Mendes dans la défense à trois, aux côtés de Da Silva et Lukeba. Gusto et Emerson occuperont les couloirs, Caqueret et Guimaraes l'entrejeu. Plus haut, Aouar et Paqueta seront en soutien de Dembélé.

Les compositions officielles :

Paris FC : Filipovic - Bernauer, Kanté, Chergui - Koré, Name, Demoncy, Hadjam - Caddy, Alfarela, Laura,

OL : Lopes - Da Silva, Thiago Mendes, Lukeba - Gusto, Caqueret, Guimaraes, Emerson - Aouar, Paqueta - Dembélé