Coupe du Monde 2026, Pays-Bas : Memphis Depay est en grand danger

Le 14 mai, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 26 Bleus retenus pour la Coupe du Monde 2026. Dans une semaine, le 27 mai, Ronald Koeman se présentera face à la presse pour annoncer les joueurs qu’il aura retenus pour représenter les Pays-Bas lors du tournoi organisé conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Seule certitude : Xavi Simons n’en fera pas partie. Le joueur de Tottenham a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Un coup dur pour l’ancien du Paris Saint-Germain mais aussi pour les Oranje. Mais ce n’est pas le seul et unique élément du groupe qui inquiète au pays. Star de la sélection, Memphis Depay (32 ans) n’est pas assuré d’être du voyage.

La suite après cette publicité

Son dernier match remonte à près de 2 mois

Ce n’est pas en raison du fait qu’il évolue au Brésil, dans un championnat dont le niveau est jugé inférieur au football européen. Ronald Koeman a déjà fait savoir que cela ne lui posait aucun problème, lui qui a dit l’inverse et qui a écarté Steven Bergwijn quand il a rejoint la Saudi Pro League. Mais dans le cas de Memphis, un joueur qu’il a fait personnellement venir au FC Barcelone, cette règle ne semble pas s’appliquer. Il faut aussi dire que l’on parle d’un international hollandais à 108 sélections et 55 buts. Difficile pour Koeman de s’en passer. Pourtant, la place du natif de Moordrecht pour le Mondial 2026 est en grand danger. Ce mercredi, ESPN révèle que l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais est embêté par des pépins physiques.

La suite après cette publicité

Depuis le 22 mars, il est à l’arrêt en raison d’une lésion du muscle fléchisseur de la jambe. Il a ainsi manqué 60 jours de compétitions et 14 matches rappelle transfermarkt. Et il n’est pas près de revenir. ESPN révèle qu’il a rechuté cette semaine après un souci au mollet et qu’il doit de nouveau reporter son retour à la compétition avec le Corinthians. Journaliste pour ESPN, Francisco De Laurentiis a expliqué : « Memphis a ressenti des douleurs à l’autre jambe lundi. Ce genre de plainte est fréquente pendant la rééducation, mais les Corinthians ne le laisseront pas rejouer tant qu’il ne sera pas complètement rétabli. S’il se blesse à nouveau, il manquera assurément la Coupe du Monde et pourrait même ne plus jouer pour Corinthians (son contrat expire cet été). C’est pourquoi il ne se rend pas en Uruguay pour le match contre Peñarol. Sa participation contre l’Atlético Mineiro ce week-end reste également incertaine.»

Un état de santé qui inquiète

Il poursuit : « le Corinthians est très prudent. Une nouvelle blessure pourrait lui coûter la Coupe du monde. Personne ne le souhaite. Le Corinthians veut que Memphis dispute la Coupe du Monde avec son pays, car c’est bon pour son image. À la télévision, on dira alors que Memphis joue pour le Corinthians au Brésil. Le club voit cela d’un bon œil (…) Memphis souhaite jouer pour le Corinthians afin de prouver qu’il est prêt pour la Coupe du Monde avec les Pays-Bas.» Un nouveau contretemps pour Memphis, qui va donc rester au Brésil pour poursuivre sa rééducation sous les ordres du staff médical du Corinthians et de sa propre équipe de spécialistes. Un choix qu’il a fait pour mettre toutes les chances de son côté.

La suite après cette publicité

Une décision également due au fait que sa convalescence a été retardée après une erreur du staff médical brésilien précise Voetbal International. Quoi qu’il en soit, le joueur de 32 ans est lancé dans une course contre-la-montre. D’autant que Koeman l’a prévenu. « Chaque match manqué est une perte de temps», a lancé le coach néerlandais, qui souhaite que son attaquant retrouve les terrains au plus vite. Mais rien n’est sûr. ESPN précise qu’il n’est pas certain qu’il soit sur le terrain face à Mineiro le 24 mai et Platense le 28 mai. Il n’est pas non plus capable à l’heure actuelle de jouer 90 minutes. Ce qui frustre le joueur (12 matches, 1 but et 1 assist), qui veut revenir au plus vite et être du voyage pour le Mondial. Dans le même temps, il joue aussi son avenir. Une participation au Mondial serait une belle vitrine pour le joueur dont le contrat arrive à échéance le 31 juillet prochain. Les prochains jours seront décisifs…