« Ego Yamal » : le détail qui fait réagir après Espagne-Autriche

Lamine Yamal n’est pas passé inaperçu lors de la victoire de l’Espagne face à l’Autriche en seizièmes de finale de la Coupe du Monde. Très remuant sur son aile, le joueur du FC Barcelone s’est créé plusieurs occasions sans parvenir à trouver le chemin des filets. Mais au-delà de sa prestation, c’est un détail de son équipement qui a retenu l’attention des caméras : le bandeau qu’il portait arborait l’inscription « Ego Yamal », un message qui a rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

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Après la rencontre, le jeune international espagnol a surtout préféré retenir la qualification de la Roja. « Nous n’avons peur d’aucune équipe, nous sommes l’Espagne », a-t-il lancé avec assurance. Fidèle à son style, Lamine Yamal continue d’affirmer sa personnalité aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Si la signification de l’inscription figurant sur son bandeau n’a pas été expliquée par le joueur, elle n’a pas manqué d’alimenter les discussions après la rencontre rapporte Mundo Deportivo.