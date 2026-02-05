Brésil : Endrick a déjà convaincu Ancelotti de le sélectionner

On ne pouvait pas faire meilleurs débuts pour Endrick du côté de l’Olympique Lyonnais. Prêté par le Real Madrid au club rhodanien, l’attaquant brésilien de 19 ans a su soigner ses débuts avec déjà 5 buts et 1 passe décisive en 5 matches. Des performances solides pour l’attaquant qui a pour objectif de séduire le sélectionneur Carlo Ancelotti afin de participer à la Coupe du Monde 2026.

Pas sélectionné depuis un an et une apparition contre l’Argentine (4-1) le 26 mars dernier, Endrick avait été blessé en juin et septembre avant de ne pas avoir été choisi, car il jouait peu au Real Madrid. Cela a changé à en croire El Chiringuito. Selon le média espagnol, Carlo Ancelotti aurait été convaincu par les prestations d’Endrick avec l’Olympique Lyonnais et envisagerait de le convoquer pour la trêve internationale de mars. Il affronterait la France (le 26) à Boston et la Croatie le 1er avril à Orlando.