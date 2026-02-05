Menu Rechercher
Commenter 6
Matchs Amicaux

Brésil : Endrick a déjà convaincu Ancelotti de le sélectionner

Par Aurélien Macedo
1 min.
Endrick @Maxppp

On ne pouvait pas faire meilleurs débuts pour Endrick du côté de l’Olympique Lyonnais. Prêté par le Real Madrid au club rhodanien, l’attaquant brésilien de 19 ans a su soigner ses débuts avec déjà 5 buts et 1 passe décisive en 5 matches. Des performances solides pour l’attaquant qui a pour objectif de séduire le sélectionneur Carlo Ancelotti afin de participer à la Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🇧🇷 "ANCELOTTI tiene pensado llamar a ENDRICK".

ℹ️ Información de @JLSanchez78 en #JUGONES.
Voir sur X

Pas sélectionné depuis un an et une apparition contre l’Argentine (4-1) le 26 mars dernier, Endrick avait été blessé en juin et septembre avant de ne pas avoir été choisi, car il jouait peu au Real Madrid. Cela a changé à en croire El Chiringuito. Selon le média espagnol, Carlo Ancelotti aurait été convaincu par les prestations d’Endrick avec l’Olympique Lyonnais et envisagerait de le convoquer pour la trêve internationale de mars. Il affronterait la France (le 26) à Boston et la Croatie le 1er avril à Orlando.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
Brésil
Endrick
Carlo Ancelotti

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
Brésil Flag Brésil
Endrick Endrick
Carlo Ancelotti Carlo Ancelotti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier