Coupe du Monde 2026 : la pelouse du MetLife Stadium qui accueillera la finale inquiète sérieusement

« L’état déplorable du terrain lors de la défaite contre l’Équateur était indigne et la FIFA devrait sérieusement penser à délocaliser la finale. » Ces mots sont ceux du quotidien allemand BILD après l’affiche entre l’Équateur et l’Allemagne ce jeudi soir. Une sortie loin d’être anodine tant les critiques visant la pelouse du MetLife Stadium de New York s’accumulent depuis le début de cette Coupe du Monde 2026. L’enceinte du New Jersey, choisie pour accueillir la finale du tournoi, est régulièrement pointée du doigt pour la piètre qualité de son terrain. Dès le choc entre le Maroc et le Brésil, le premier du Mondial 2026 dans ce stade, de nombreux observateurs avaient déjà alerté sur les conditions de jeu proposées dans un stade pourtant censé accueillir le rendez-vous le plus prestigieux du football mondial.

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Les joueurs n’ont d’ailleurs pas attendu pour exprimer leur frustration. Après le match face au Maroc, Vinicius Jr avait déjà tiré la sonnette d’alarme. « Il y a la chaleur, et la pelouse qui se sèche très rapidement, c’est dur de jouer comme ça. Nous ne pouvons pas avoir de rythme de jeu, et ça ne nous aide pas, car nous voulons jouer, faire circuler le ballon d’un côté à l’autre du terrain et la pelouse rend les choses difficiles. On va devoir s’adapter, parce que je pense que ça sera comme ça pendant tout le Mondial. » Son coéquipier Bruno Guimarães allait dans le même sens. « La pelouse était vraiment mauvaise. Je pense qu’il faisait très chaud, c’était très sec et cela nous a gênés. Cela a influencé notre jeu. » Et c’est d’ailleurs un constat partagé du côté de l’équipe de France. Après France-Sénégal, où on avait pu s’apercevoir de la qualité médiocre de la pelouse, Adrien Rabiot s’était aussi lâché. « Je ne sais même pas si on peut appeler ça une pelouse, ça ressemble plus à un synthétique assez dur, assez rigide… mais bon, c’est comme ça pour toutes les équipes, et il faut s’adapter. »

Une pelouse sur une dalle de béton

Didier Deschamps avait ensuite apporté une explication technique. « Le fait qu’il y ait une dalle en béton en dessous fait que les fibres de l’herbe sont très courtes. Le rebond est différent et la pelouse change en fonction de son arrosage. S’il n’y a pas une bonne épaisseur de terre, c’est différent. Les joueurs ne risquaient pas de mettre des vissés, parce qu’il n’y a pas beaucoup d’épaisseur. Comme on ne s’entraîne pas dessus, c’est compliqué. Je les ai prévenus mais c’est différent de ce qu’ils ont l’habitude d’avoir. » Les spécialistes pointent plusieurs raisons à cette dégradation. L’herbe est coupée extrêmement court, ce qui rend le terrain particulièrement dur sous les appuis. Surtout, plusieurs plaques de gazon ont été installées à différents endroits de la pelouse, avec des qualités et des teintes différentes selon les zones. À l’œil nu, les différences de couleur sont flagrantes et témoignent d’un assemblage loin d’être homogène. Résultat, le ballon rebondit différemment selon les secteurs du terrain et les joueurs décrivent une surface parfois pire qu’un terrain synthétique, très éloignée des standards attendus pour une Coupe du Monde.

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À mesure que le tournoi avance, le débat prend de l’ampleur. Plusieurs médias internationaux interpellent désormais directement la FIFA et estiment qu’il serait légitime d’envisager une délocalisation de la finale si les conditions ne s’améliorent pas rapidement. Le MetLife Stadium souffre également d’un autre handicap : contrairement à plusieurs enceintes américaines plus récentes, il n’est ni couvert ni climatisé, laissant les joueurs totalement exposés aux fortes chaleurs et aux intempéries. Un paradoxe alors que les États-Unis disposent de stades ultramodernes capables d’offrir des conditions de jeu bien plus favorables. À quelques jours des matches à élimination directe, le sujet est devenu l’un des dossiers brûlants de cette Coupe du Monde.