Real Madrid : Gonzalo Garcia est porté disparu !

Xabi Alonso l’a martelé à plusieurs reprises : il n’y aura pas de privilèges au Real Madrid cette saison, et les joueurs qui ne sont pas au niveau iront faire un tour sur le banc de touche, quel que soit leur statut. Un principe qu’il a déjà appliqué avec des joueurs comme Rodrygo Goes et Vinicius Jr, remplaçant face à l’Olympique de Marseille par exemple, ce qui fait forcément énormément parler de l’autre côté des Pyrénées.

Mais il y a un joueur qui a lui complètement disparu… C’est Gonzalo Garcia. Auteur d’une sacrée Coupe du Monde des Clubs avec le Real Madrid, pendant laquelle il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive, il était vu par beaucoup comme un joker offensif de luxe pour Xabi Alonso, voire même un titulaire en puissance en cas de prestations toujours aussi convaincantes. Le Real Madrid a d’ailleurs reçu bon nombre d’offres de clubs intéressés à l’idée de l’accueillir dans le cadre d’un prêt pour cette saison, mais les dirigeants ont fermé la porte à chaque fois.

Un temps de jeu famélique

Pourtant, en ce début de saison, il n’est pas utilisé par Xabi Alonso. Sur les cinq rencontres disputées jusqu’ici par les Merengues - 4 en Liga et 1 en Ligue des Champions - il n’a joué que 29 minutes au total. Trois petites entrées en jeu contre Osasuna, Oviedo et Mallorca, et pas le moindre temps de jeu lors des deux derniers matchs, contre la Real Sociedad et contre l’Olympique de Marseille. Une situation qui interroge, surtout qu’à l’exception d’un Kylian Mbappé en jambes, on ne peut pas dire que le reste des joueurs du secteur offensif merengue marche sur l’eau.

Capable de jouer en pointe ou sur le flanc droit, Gonzalo Garcia doit donc se contenter des miettes, et ce alors que beaucoup le voyaient déjà être sélectionné avec la Roja pour ces trêves internationales d’automne. Pour l’instant, Xabi Alonso n’a pas vraiment été interrogé à ce sujet et lorsque ce fut le cas, il a botté en touche. Mais nul doute que la situation ne pourra pas rester comme ça indéfiniment…